Pazarlar’da zirai ilaç, tohum ve gübre satış yapan bayiler denetlendi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından zirai ilaç, tohum ve gübre satış bayilerinin denetimleri yapıldı.

Denetimlerde, iş yerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, iş yerinde insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı ve güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığının kontrolleri yapılıyor.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, ''Denetimde; işyerlerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin ve zirai mücadele makinelerinin ruhsat kontrolleri, satışı yasak olan maddelerin işyerinde bulunup bulunmadığı, işyerinde insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, işyerinde güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığının kontrolleri yapıldı'' dedi.

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