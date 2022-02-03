Kaymakam Pelvan'dan Kütahya'ya veda

Bir yıldır Aslanapa Kaymakamlık görevini yürüten Özgür Pelvan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a veda ziyaretinde bulundu.

Ataması Ankara’ya yapılan Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan’a görev süresi içinde verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Işık, Kaymakam Pelvan’a yeni görevinde de başarılar diledi.

Misafirperverliği için Belediye Başkanı Alim Işık’a teşekkür eden Kaymakam Pelvan, Kütahya’nın özel bir il olduğunu ifade ederek, Kütahya’yı unutmayacağını söyledi.

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