Gediz Halk Eğitimi Merkezinde resim kursu açıldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından resim kursu açıldı.

Usta öğretici Resim Öğretmeni Elif Kökdemir, Gediz Halk Eğitim Merkezinde açılan kursla ilgili sanat anlamında öğrencilere hizmet verdiklerini söyledi. Kursta kursiyerlere kara kalem çalışması yapılacağını ifade eden Kökdemir, "Daha sonra yağlı boya çalışmasına geçeceğiz. Bu kurs ile kursiyerler var olan yeteneklerini ortaya çıkaracaklar" dedi.

Resim yapmanın zihinsel bir etkinlik olduğunu ifade eden Resim Öğretmeni Elif Kökdemir; “Resim hafızayı güçlendirir, motor becerileri geliştirir, akıl yürütme ve problem çözme yeteneği kazandırır. Stres ve kaygı giderici özelliği vardır. Resim sadece bir etkinlik değildir, duygusal gelişimi de sağlayan, iyimserliği ve umutlu olmayı besleyen bir unsurdur” diye konuştu.

Kökdemir; “Resim yapmak çocuklar için algı, beceri ve tasarım gücünü ortaya çıkaran aynı zamanda sosyal eğitimini geliştiren bir unsurdur. Gözel koordinasyonu sağlar ve sağ sol beyin beraber çalışır. Hayatın her alanında kendilerinden bir parça katmayı öğretir. Bu nedenle resim yapan çocuklar, çoğunlukla özgün şeyler üretmeye alışıyor. Bu da yaptıkları pek çok işe yansıyor.

Resim yapan çocukların, iç dünyalarını, korkularını fark edebilirsiniz. Kendilerini ifade edebilme yeteneği gelişir, görsel anlatımları kuvvetlenir. İsteklerine ve hayallerine olan inançları artar. Hayatın her alanına kendinden bir parça kattığını görürsünüz.

Sanat eğitimi, çocuğun tüm gelişim alanlarına önemli katkılarda bulunuyor. Sanatla büyüyen çocukların, diğerlerine göre daha mutlu, umutlu ve dingin bir ruh haline sahip oldukları gözlemleniyor. Ayrıca estetik zevklere sahip olan bu çocukların, büyüyünce daha nazik ince ruhlu olduklarını görebiliriz” ifadelerini kullandı.

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