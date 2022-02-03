Emet MYO’dan geçen yıl 35 akademik yayın Emet'ten bilim dünyasına açılan kapı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından, 2021 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışı toplam 35 yayın gerçekleştirildiği bildirildi.

Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır, Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının 2021 yılı içerisinde, 15 Uluslararası ve 20 Ulusal olmak üzere 35 yayın yaparak, bilim dünyasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Ayrıca 2021 yılı içerisinde Yüksekokul hocalarının 4 bilimsel kitapta görev aldıklarını belirten Müdür Vedat Bakır,” Bununla birlikte hali hazırda bir öğretim üyesi tarafından Avrupa Birliği projesi yürütülmektedir. Çocuk Gelişimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Kimya, Maliye ve Sosyal Hizmet Programlarında, 900’ e yakın öğrenciye eğitim, öğretim vermekteyiz. Meslek Yüksekokulumuz, genç, dinamik, gelişime açık akademik ve özveri ile çalışan akademik ve idari kadro ile eğitim, öğretim faaliyetlerine devam etmektedir” diye konuştu.

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