Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yuşa Tarık Koçer yönetimindeki 45 AFZ 358 plakalı otomobil, Gediz Uşak Yolu Jandarma Kavşağı’nda Muzaffer Demir’in kullandığı 26 PN 519 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 26 PN 519 plakalı araçta bulunan Muzaffer Demir, Cansel Demir, Muhsin Demirtaş, Mürşide Demirtaş ile 45 AFZ 358 plakalı araçta bulunan Sürücü Yüsa Tarık Koçer,, Ümit Ayaz, Akın Alp şahin yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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