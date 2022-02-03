Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, GedizUşak yolu sanayi çıkışında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kurt idaresinde 43 LH 868 plakalı araç sanayi kavşağındaki araca yol vermek istediği sırada yol kenarında bulunan drenaj kanalına düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza mahalline polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan araçta yaralı olarak bulunan Ramazan Kurt ve eşi Dilek Kurt araçtan çıkarılarak ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.