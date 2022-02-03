Kütahya'da 'Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu' toplantısı

Kütahya il merkezinde bulunan eğitim kurumlarının müdürlerinin katılımıyla 'Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu' toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

MEB Beylerbeyi Konferans Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında yapılan toplantıda Şube Müdürleri Rıdvan Acar ve Zeki Atik de yer aldı.

Toplantıda, 20212022 eğitimöğretim Yılı birinci döneminin genel değerlendirmesi yapılırken, ikinci dönem için okul ve kurumlarda yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Uzaktan eğitim sürecinde oluşan öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için ikinci dönem yapılacak telafi çalışmaları, öğrencilerin akademik başarısını artırmak için yapılacak faaliyetler, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik hazırlık çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, destekleme ve yetiştirme Kurslarının takibi ve denetlenmesi, okullarda ikinci dönemde uygulanacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve projeler, hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülecek kurslar ve projeler, Covid19 salgını konusunda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınacak tedbirler ve Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) konusunda yapılacak iş ve işlemler gündem maddeleri olarak yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, eğitimöğretimin ikinci dönemin de aynı şekilde sorun yaşanmadan devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

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