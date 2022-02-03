Başkan İmren Uygun: "Manevi tahribatın ilacı Kur’an-ı Kerim'dir"

Kütahya Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Kadınlar Komisyonu Başkanı İmren Uygun, “Dünya Hafızlar Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada, “İyi bilinmelidir ki, manevi tahribatın ilacı Kur’anı Kerim'dir” dedi.

İnsanlığın saadetinin, Kur’an ve sünnetin rehberliğinde İslam’ı hayatta tatbik etmekle mümkün olacağını belirten Uygun, "Evrensel Hafızlar Derneği olarak insanımızın Kur’an ve sünnet ile rabıtasını kuvvetlendirmek, hafızlığı tanıtmak, teşvik etmek ve hafızların sorunlarına çözümler üretebilmek amacıyla her yıl üç ayların başlangıcı olan Recep Ayı’nın ilk haftasını belirli bir tema çerçevesinde Dünya Hafızlar Haftası olarak kutlamaktayız. Bu amaçla kuruluşundan bugüne kadar birçok hayırlı hizmete vesile olan Evrensel Hafızlar Derneğimiz, içinde bulunduğumuz pandemi şartlarına rağmen 81 ildeki şube ve 600’ü aşkın ilçedeki temsilciliği ile hafız ve hafız adaylarına sağladığı maddi ve manevi desteğin yanında, insanımızın Kur’an’la irtibatını artırmaya yönelik bir birinden farklı nice faaliyetler yapmaya devam etmektedir” diye konuştu.



"Hafızlar bilgi sistemini geliştirdik"

Derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi de veren Başkan İmren Uygun, "Derneğimizin çevrim içi eğitim platformu olan EHAD Akademi ile özelde hafız kardeşlerimize, mahremiyet ölçülerine riayet ederek ülkemizin dört bir köşesinden alanında uzman gönüllü eğitimcilerimiz ile buluşturarak dijital ortamda hafızlık tekrarı yapabilme imkanını sağlarken, genelde de bütün vatandaşlarımıza çevrim içi İslami ilimler, kıraat ilimleri ve diğer eğitimler başlıkları altında çeşitli eğitimlere ulaşabilme imkanı sağlamaktayız. Evrensel Hafızlar Derneği ülkemizdeki hafızları tespit ederek, hafızlarla irtibata geçmeyi, hafızlıklarının korunmasına destek olmayı, eğitimöğretimlerine daha verimli bir şekilde devam edebilmeleri, istihdamları ve kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yaparak hafızların Kur’an hizmetlerinde aktif rol almalarını sağlamak amacıyla hafızlar bilgi sistemini geliştirmiştir. Hafız kardeşlerimiz EHAD Akademi ve Hafızlar Bilgi Sistemi çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için web sayfamızı ziyaret edebilirler. İdrak edeceğimiz üç ayların ve Dünya Hafızlar Haftası’nın ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederiz” diye konuştu.

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