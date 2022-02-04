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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da Servisciler Derneği kuruldu

İHA

Tavşanlı'da Servisciler Derneği kuruldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde servis şoförleri, Servisciler Derneğini kurdu.
Servisciler Derneği Kurucu Başkanı Kamil Çınar, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Tavşanlı Servisciler Derneğini bölgedeki iş verimliliğini arttırma ve tedarikçi esnafın şartlarını hem hizmet alan, hem hizmet veren tarafından kaliteyi yükseltip şartların iyileştirilmesi esasını temel hedef alarak yola çıktık ve kurduk. Uzman yönetim kadromuz ve işinde tam profesyonel üyelerimizle gerek işine giden bir birey, gerek çocuğunu okuluna gönderen bir veli, gerekse canımız gibi koruduğumuz çocuklarımıza taşıma hizmetini ilk elden ve en güvenilir haliyle ulaşacağının sözünü veriyoruz. Oluşumumuz hiçbir şekilde kişiye veya şirketlere değil tamamen prensip ve temel kurallara bağlıdır. Yıllardır verdiğimiz hizmetin temelini esnaf, çatısını da Tavşanlı Servisciler Derneği olarak sağlamlaştırdık. Nice uzun yıllarda ve yollarda güzel izlerimizle büyük olan ailemizi daha da büyüterek layık olduğumuz değeri hep beraber kazanacağız."

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