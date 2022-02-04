Tavşanlı'da hijyen eğitimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki gıda işletmelerinde çalışan 47 personele Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde hijyen eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki gıda işletmelerinde çalışan personellere özel hijyen eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli Özlem Tunç, İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli Hatice Akgül ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli Hüdayi Efe tarafından Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda, eğitim kapsamında kursiyerlere ilgili mevzuat, gıda ve gıda ile temas eden malzeme ve yüzeylerin hijyeni, kişilerin hijyeni, gıdanın işletmeye gelişinden tüketimine kadarki süre içindeki aşamaları hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda eğitime katılanlara sertifikaları takdim edildi. Düzenlenen bu program sonucunda alınan eğitim ile yemekhane, kantin vb. gıda işletmelerinden faydalanan öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimi sağlanmış olacak.

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