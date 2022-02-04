Zafertepe'ye yağmur suyu hattı

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Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zafertepe Mahallesi'nde yağmur suyu hattı çalışması başlattı.

Kütahya’nın en önemli sorunları arasında yer alan yağmur suyu hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Zafertepe Mahallesinde sıfır imalat olan yağmur suyu hattı çalışması başlattı.

900 metre 1000’lik korge, 600 metre 800’lük korge, 800 metre 600’lük korge, 650 metre 450’lilik korge ve 1200 metre 300’lük korge boruların kullanılacağı yağmur suyu hattı çalışmaları, Selçuklu Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Efsane Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Şeyh Edebali Caddesi, Mesnevi Sokak, Dost Sokak, Bozkır Sokak, Alp Sokak, Zarafet Sokak, İstikbal Sokak'ta yapılacak.

Yapılacak çalışma ile birlikte Zafertepe Mahallesi'nde sel baskınlarının önüne geçilecek.

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