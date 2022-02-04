Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarına yem desteği

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün soğuk kış günlerinde, zor koşullarda yaşam mücadelesi veren yaban hayatına destek verdiği bildirildi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Şaphane Orman İşletme Şefliği tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle zorda kalan yaban hayvanları için orman içi açıklıklarda farklı noktalara yem bırakıldı.

Yabani hayvanların uzun, soğuk geçen bir kışı atlatmasını sağlamak ve hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak için yapılan yemleme çalışmalarının, hava koşulları kötü olduğu sürece haftada üç defa olmak üzere sürdürüleceği belirtildi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Şaphane İşletme Şefi Ahmet Mülayim, yaptıkları yemleme çalışması ile saman ve ot dağıttıklarını, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal kesimlerde, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiklerini, kış şartlarında av ve yaban hayvanlarını doğal ortamlarında desteklediklerini ifade etti.

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