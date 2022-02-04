Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, otomobille direğe çarptı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarpan otomobilin alkollü ve ehliyetsiz sürücüsü Tayfun A. yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolu İnköy kavşağında meydana geldi. Tayfun A.´nın kontrolünü kaybettiği 43 AAP 971 plakalı otomobil, karşı şeride geçip aydınlatma direğine çarptı. Kazada Tayfun A. yaralandı. Tayfın A. çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan kontrollerde Tayfun A.´nın ehliyetinin bulunmadığı ve 0,68 promil alkollü olduğu tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-02-04 11:54:04



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