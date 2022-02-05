Kütahya'da 19 bin şahıs sorgulandı, 2 bin servis aracı kontrol edildi

Kütahya Valisi Ali Çelik, okul çevresindeki metruk binaların tespitinin tamamlandığını ve yıkımına başlandığını, 1 Mart 2022 tarihine kadar çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

İl genelinde okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda 19 bin 106 şahsın sorgulandığını, 33 aranan şahsın yakalandığını aktaran Vali Çelik, internet kafe, kahvehane, diğer umuma açık yerler, park ve bahçelerdeki denetimlerin de artırıldığını belirtti.

Okul servis araçlarının sık sık denetlendiğini ifade eden Vali Çelik, il genelinde eğitimöğretim döneminin birinci yarısında 2 bin 603 servis aracının kontrol edildiğini, 98 araca cezai işlem uygulandığını söyledi.

Okul servis şoförlerinin can taşıdığını unutmamasını isteyen Vali Çelik, denetimlerin artırılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.