Kurum müdürlerinden Dündar'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kurum müdürleri, yeni göreve başlayan Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar’ı makamında ziyaret ederek, 'Hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

Kütahya İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Kamil Uçan ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Dündar'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Bölge Müdürü Birol Dündar ve kurum müdürleri ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundular.

Bölge Müdürü Dündar, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.