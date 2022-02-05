Hisarcık’ta 8 metruk bina yıkıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde tehlike oluşturan 8 metruk binanın yıkım işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Hisarcık Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisindeki emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk 8 binanın yıkımı tamamlandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk 8 binanın gerekli inceleme ve izinlerin alınmasının ardından yıkım çalışmalarının tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” İlçemizde yıllardır kullanılmayan ve büyük tehlike arz eden Cumhuriyet ve Şehitler Mahallelerindeki toplam 8 binadan 5 tanesinin yıkımını daha önce gerçekleştirmiştik. Son olarak kalan 3 binanın daha yıkımını tamamladık” dedi.

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