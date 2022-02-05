Altıntaş’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünde düzenlenen, “Ara Tatilde Camideyim” konulu projede dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, kurum amirleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşların katıldığı ödül töreninde beş vakit namaza gelerek tam puan alan ilk 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

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