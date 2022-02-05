Kütahyalıların tercihi İzmir

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre,

Kütahya nüfusuna kayıtlı olanların 473 bin 641'i Kütahya'da, 259 bin 77'si ise Kütahya dışında yaşıyor. Buna göre,

Kütahya nüfusuna kayıtlı olup da Türkiye'de yaşayan toplam Kütahyalı 732 bin 718 kişi var.

2021 ADNKS verilene göre Kütahya nüfusuna kayıtlı olup da başka şehirde yaşayanların çoğunluğu İzmir'de

bulunuyor.

İzmir'de yaşayan Kütahyalı sayısı 56 bin 682 olarak hesaplandı. Kütahyalılar İzmir'den sonra en çok

sırasıyla 33 bin 955 kişi ile İstanbul, 28 bin 812 kişi ile Bursa, 24 bin 18 kişi ile Manisa, 21 bin 486 kişi ile Uşak ve

16 bin 186 kişi ile Eskişehir illerinde yaşıyor.

Kütahyalı nüfusun en az olduğu iller ise sırasıyla Ardahan (50 kişi).

Kilis (51 kişi), Adıyaman ve Artvin (71 kişi) ve Sinop (93 kişi) şeklinde oluştu.

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