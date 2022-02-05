İtfaiye eri 7 aylık yaşam savaşını kaybetti

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Kütahya'da anız yangınını söndürme çalışmaları sırasında itfaiye aracından düşerek yaralanan ve 7 aydır tedavi gören 35 yaşındaki itfaiye eri verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kütahya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi şehit olmuştur. Şehit Tetikişçi’nin cenazesi 6 Şubat 2022'de (yarın) Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Ulu Cami'de öğle namazına müteakip Sultanbağı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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