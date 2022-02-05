DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Samsun'daki saldırıyı kınadı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Samsun'da Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi 'Onur Anıtı’na meczup veya maşa iki kişinin urgan asmasını şiddetle kınadığını ifade etti.

Açıklamasında, Türk Milletini bu tip provokatif olaylar karşısında soğukkanlı ve sağduyulu olmaya davet eden Rektör Kazım Uysal, ”Kahraman ve asil milletimizi Anadolu’dan çıkarmak için bin bir türlü şeytani planlar yapıyorlar ve sinsi oyunlar oynuyorlar. Necip milletimizin durdurulamaz yükselişini engellemeye çalışıyorlar. İnsan odaklı medeniyet anlayışımızı ve insani duruşumuzu anlayamıyorlar, bilim ve teknolojideki yükselişimizi durduramıyorlar. Tüm devletlerin adeta tusunami olmuş ve girdaplarla dolu bir denizden geçtiği ve alabora olduğu günümüzde nispeten daha kararlı ve daha az hasarlı seyrimizi hazmedemiyorlar. Bazen kutsal dinimizi ve değerlerimizi bazen de tarihi büyük şahsiyetlerimizi ve kahramanlarımızı kullanarak bizi provoke etmeye ve birbirimize düşürmeye gayret ediyorlar. Kısmen sıkıntılar çeksek ve hatalar yapsak da şerirlerin bu oyununa gelmedik ve inşallah gelmeyeceğiz. Bu topraklar bizimdir ve ilelebet de bizim olacaktır. Şunu çok açık olarak ifade etmek istiyorum, aziz milletimizin kutsal değerleri ve büyük şahsiyetleri ile kimin derdi var ve uğraşıyorsa ya millet düşmanı bir haindir ya da kullanışlı bir maşadır” dedi.



“Bu yıl millet olarak kurtuluşumuzun yüzüncü yılıdır”

“Bu yıl millet olarak kurtuluşumuzun yüzüncü yılıdır” diyen Uysal, ”Bu yıl Dumlupınar Meydan Muharebesi’ni kazanışımızın ve ‘Anadolu bizimdir, gitmiyoruz!’ diye haykırışımızın yüzüncü yılıdır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi büyük zaferin yüzüncü yılına büyük önem veriyor. Zafer bilim şenliği ve proje pazarı başta olmak üzere yüzlerce etkinlik düzenliyor. Kurtuluşumuzun vesilesi olan başta büyük zaferin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şeytanların, meczupların, sarhoşların, maşaların oyununa gelmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanında ve safında olduğumuzu bir kez daha haykırıyor bu tür pis oyunlara gelmeyeceğimizi ve şeytani tuzaklara düşmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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