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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Kütahyaspor evinde 3 puanın sahibi oldu

İHA

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta karşılaşmalarında Dumlupınar Stadyumu'nda Bergama Belediyespor ile karşılaşan Belediye Kütahyaspor sahadan 21 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Belediye Kütahyaspor evinde 3 puanın sahibi oldu

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta karşılaşmalarında Dumlupınar Stadyumu'nda Bergama Belediyespor ile karşılaşan Belediye Kütahyaspor sahadan 21 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Kütahya’nın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan Belediye Kütahyaspor, ligin 21. haftasında kendi evinde Bergama Belediyespor’u konuk etti. Dumlupınar Stadyumu'ndaki maçta kalesinde gördüğü şok golle 10 geriye düşen Mavi Şimşekler, soyunma odasına 10 mağlup girdiler. İkinci yarı başlama düdüğü ile birlikte rakibine üstünlük sağlayan Belediye Kütahyaspor, aradığı beraberlik golünü 53. dakikada Muhammet Arslantaş ile buldu. Skora 11’lik eşitliği getiren Mavi Şimşekler, galibiyet için rakip Bergama kalesinde gol aradı. Galibiyeti getiren golü maçın uzatma dakikalarında 90+2’de Bilal Şeflek ile bulan Mavi Şimşekler, sahadan 21 galip ayrıldı.
Belediye Kütahyaspor aldığı galibiyetle puanını 39’a çıkarttı.

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