Gediz’de Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi Turnuvası final maçlarıyla sona erdi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde şehitler anısına düzenlenen “Gediz Belediyesi Spor Turnuvaları, “Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi” müsabakaları sona erdi.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği işbirliği ile “Gediz Şehitleri Anısına düzenlenen Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi Turnuvası finali yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor salonunda gerçekleşen turnuva finalinin bayanlar kategorisinde Hilal Aba birinci, Selcan Ünal ikinci, Sümeyye Şaşmaz üçüncü olurken, erkekler kategorisinde Mücahit Tosun birinci, Kağan Orkun Coşkun ikinci, Mehmet Albayrak üçüncü oldu.

Turnuva hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Şehitlerimiz anısına Gediz Belediyesi Spor Turnuvalarının ilkini gerçekleştiriyoruz. Gediz Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam ediyoruz. Şehit Cavit Kaçmaz anısına düzenlenen Kort Tenisi turnuvasına katılarak renk katan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Derece elde eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.

“Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi” müsabakalarında dereceye giren ilk üç sporcuya madalya yanında Gediz Belediyesi sponsorluğunda Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’nde kayak takımı kiralama, skipas hediyesi ve ücretsiz kayak eğitimi verilecek. Madalya töreni Şehit J.Çvş. Hüseyin Gürlekli Voleybol, Şehit Uz.Çvş. Muhammet Yılmaz Masa Tenisi, Şehit P.Çvş.Ali Kazankaya Badminton müsabakaları tamamlandığında gerçekleşecek.

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