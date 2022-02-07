Gediz’de “Hayatına Yeni Sayfa Aç” projesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında Gediz’de başlatılan “Hayatına Yeni Sayfa Aç” okuma projesi tanıtımı için Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibinde görevli Mustafa Demircan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında düzenlenen ziyarette proje hakkında ayrıntılı bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadur; “Milli Eğitim Bakanlığımızın “Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesiyle ilçemizdeki tüm okullarımızda Bakanlığımız ve hayırseverlerin katkısıyla kütüphaneler oluşturuldu. İlk aşamada tüm okullarımız kendilerine okula özgü okuma projeleri geliştirdiler. İkinci aşamada kamuözel fark etmeksizin herkesin her ortam ve zaman diliminde okuyabilmesi için “Hayatına Yeni Sayfa Aç” adlı dijital ortamda okuma projesi hayata geçirildi. Projeyle eKitap, Sesli Kitap, MEB yayınları, Diyanet Yayınları, Üniversite Yayınları ve eKütüphane gibi dijital ortamda erişilebilen büyük bir arşiv oluşturularak istifadeye sunuldu. Kamuyla birlikte, özel mekânlarda örneğin dinlenme ve bekleme salonları, Kahvehane, Kafeterya, Pastane gibi alanlara barkodlar yerleştirilerek çocuk, genç her kesimin okumaya erişimi kolaylaştırılmış olacak” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak; “Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Kütüphanesiz okul kalmayacak” projesi kapsamında ilçemizde başlatılan “Hayatına Yeni Sayfa Aç” okuma projesine Gediz Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Projenin hazırlanmasında emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro ekibindeki görev yapan Mehmet Kartal ve Mustafa Demircan’a teşekkür ediyorum. “Hayatına Yeni Sayfa Aç” okuma projesinin belediyemize bağlı mekânlarda barkodların yer alması ile yaygınlaştırılması adına faydalı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Akçadurak’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur tarafından, barkodlu telefon tutucusu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çıkardığı ebülten takdim edildi.

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