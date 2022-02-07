Gediz’de okul bölgelerine trafik uyarı levhaları yerleştirildi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde trafik ve yaya güvenliğine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kütahya Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığı kararı ile Gediz okul bölgelerinde yayaların geliş gidişlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerine trafik uyarı levhaları yerleştirilerek, araçların azami hız sınırı 30 kilometreye düşürüldü.

Kütahya Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığının almış olduğu karar sonrası Gediz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğini sağlamak amacıyla okul bölgeleri yaya geçitlerine trafik uyarı levhaları yerleştirildiğini söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Bu kapsamda öğrencilerimizin okullarına güvenli bir şekilde giriş çıkışlarını sağlayarak, bununla birlikte oluşabilecek trafik kazalarının da önüne geçmek için okul bölgelerinde trafik levhaları yerleştirilerek, araçların azami hız sınırları da 30 km’ye düşürüldü. Araç sürücülerinin özellikle okullar bölgesinde kurallara ve hız sınırına uymalarını önemle rica ediyoruz” dedi.

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