Yerli aşı Turkovac Kütahya’da uygulanmaya başlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya SBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerli aşı Turkovac’ın uygulanmaya başlandığı bildirildi

Yerli Turkovac aşısı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rezidans Konakta bugün uygulanmaya başlandı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.