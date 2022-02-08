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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Genç Girişim Katı Atık Toplama Ayırma Tesisi'ni ziyaret etti.

Genç Girişim Katı Atık Toplama Tesisini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, firma yetkililerinden yapılan iş hakkında bilgi aldı.

Çalışanlara ve firma yetkililerine işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Işık, yapılan işin önemli olduğunu vurguladı.

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