Simav’da yemekhane ve kantin çalışanlarına hijyen eğitimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okullardaki yemekhane ve kantin çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi verildiği bildirildi.

Hükümet Konağı Toplantı Salonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Gıda mühendisi Hande Oğul ve Tekniker Mustafa Ertuğran tarafından okullardaki yemekhane ve kantin çalışanlarına, Hijyen nedir? Kişisel hijyen kuralları, kantin ve yemekhaneler de hijyen kuralları, Gıda ve Yem kanunu ile besinlerin saklanma koşulları konularında eğitim verildi.

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