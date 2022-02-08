Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmalar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmalar

İHA

Bölgede 2 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen EmetHisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmalar

Bölgede 2 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen EmetHisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Yeniceköy sınırları içerisinde bulunan EmetHisarcık Karma Sanayi Sitesi için Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye teknik ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan heyet Yeniceköy’de bir araya geldi.
Köy Muhtarı Akın Gürkan'ında katıldığı toplantıda, vatandaşlar sanayi alanının Emet Belediyesi mücavir alanı içerisine alınması çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kütahya’da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu ...
Tavşanlı'da Eyüp Gültekin'in kitabı çıktı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da Eyüp Gültekin'in kitabı çıktı
Ahşabı dantel gibi işliyor Kütahya’da 17 yıldır naht sanatını icra eden Osman Arslan: "Öğrenmek isteyen herkese öğretmeye hazırım"
YEREL HABERLER Ahşabı dantel gibi işliyor Kütahya’da 17 yıldır naht ...
Hastane personelinden lokma ikramı
YEREL HABERLER Hastane personelinden lokma ikramı
Simav’da yemekhane ve kantin çalışanlarına hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Simav’da yemekhane ve kantin çalışanlarına hijyen ...
Kütahya’da 'Milli Mücadele Seminerleri' başlıyor
YEREL HABERLER Kütahya’da 'Milli Mücadele Seminerleri' başlıyor
DPÜ'de ışıklandırma ve alt geçit tamam
YEREL HABERLER DPÜ'de ışıklandırma ve alt geçit tamam
Başkan Işık, Katı Atık Toplama ve Ayırma Tesisi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Işık, Katı Atık Toplama ve Ayırma Tesisi'ni ...
AK Parti'de 2023 hedefleri ve çalışmalar masaya yatırıldı
YEREL HABERLER AK Parti'de 2023 hedefleri ve çalışmalar masaya ...
DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Samsun'daki saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Samsun'daki saldırıyı kınadı
Yerli aşı Turkovac Kütahya’da uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Yerli aşı Turkovac Kütahya’da uygulanmaya başlandı
Gediz’de "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi
YEREL HABERLER Gediz’de "Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesi
Seyitömer'in muhtarlarını dinledi
YEREL HABERLER Seyitömer'in muhtarlarını dinledi
Simav’da çiftçi bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Simav’da çiftçi bilgilendirme toplantısı
Şaphane’de okullarda gıda alanında çalışan personele hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Şaphane’de okullarda gıda alanında çalışan personele ...
Kütahya’da inşaat malzemesi hırsızlığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kütahya’da inşaat malzemesi hırsızlığına 2 tutuklama
Kütahyalı sporculardan birincilik
YEREL HABERLER Kütahyalı sporculardan birincilik
Gediz’de okul bölgelerine trafik uyarı levhaları yerleştirildi
YEREL HABERLER Gediz’de okul bölgelerine trafik uyarı levhaları ...
Domaniç’te Okul Güvenliği Toplantısı
YEREL HABERLER Domaniç’te Okul Güvenliği Toplantısı
Gediz’de “Hayatına Yeni Sayfa Aç” projesi
YEREL HABERLER Gediz’de “Hayatına Yeni Sayfa Aç” projesi
Güldüren köylüleri her şeyi devletten beklemedi Köylüler yollarının çamurlu kesimlerini traktörlerle imece usulü kumladı
YEREL HABERLER Güldüren köylüleri her şeyi devletten ...
Aslanapa'da büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışması
YEREL HABERLER Aslanapa'da büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama ...
Gediz’de Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi Turnuvası final maçlarıyla sona erdi
YEREL HABERLER Gediz’de Şehit Cavit Kaçmaz Kort Tenisi Turnuvası ...
Belediye Kütahyaspor evinde 3 puanın sahibi oldu
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor evinde 3 puanın sahibi oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.