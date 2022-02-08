Emet-Hisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmalar

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Bölgede 2 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefleyen EmetHisarcık Karma Sanayi Bölgesi'nde alt yapı ve teknik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yeniceköy sınırları içerisinde bulunan EmetHisarcık Karma Sanayi Sitesi için Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, belediye teknik ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan heyet Yeniceköy’de bir araya geldi.

Köy Muhtarı Akın Gürkan'ında katıldığı toplantıda, vatandaşlar sanayi alanının Emet Belediyesi mücavir alanı içerisine alınması çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

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