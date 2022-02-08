Kütahya’da yakalanan 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

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Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 2 kişinin üzerinde 11.17 gram metamfetamin maddesi ile 26 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma şüphelisi 2 şahıs, 11.17 gram metamfetamin maddesi ve 26 adet sentetik uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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