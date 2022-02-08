Kütahya’da taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili

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Kütahya’da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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