Kütahya'da haşerelere karşı etkin mücadele

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında karşılaşılabilecek haşere popülasyonu için şehrin birçok noktasında termal sisleme yöntemiyle ilaçlama çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı haşere ile mücadele ekipleri tarafından yaz aylarında karşılaşılabilecek haşere popülasyonunu azaltmak amacı ile ilimiz mücavir olan içerisinde kış dönemi boyunca ergin sivrisineklerin barındığı Sultanbağı Deresi, Sarı Dere, DS kanalı, 30 Ağustos Mahallesi, kanal hattı, Ilıca Kaplıcaları atık su kanalları, Yoncalı Kaplıcaları, kanal hattı, kanalizasyon sistemleri, rogar ve yağmur suyu kanallarında, mazgallarda vb. yerlerde termal sisleme yöntemiyle kışlak mücadelesi çalışmalarına başlandı.

Kışlak mücadelesi çalışmalar, bahar ve yaz aylarında yapılacak olan larvasit, konak ve uçkun mücadelesi ile birlikte 2022 yılı boyunca devam edecek.

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