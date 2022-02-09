DPÜ ve KSBÜ'de 580 kamerayla takip ediliyor

Kütahya il merkezi ve ilçeler dahil üniversite yerleşkelerinin 580 güvenlik kamerasıyla 24 saat takip edildiğini ifade eden Vali Ali Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'nce, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) görevli 156 güvenlik görevlisine hizmet içi eğitim verildiğini ve eğitimlerin yılda 2 defa tekrarlanacağını belirtti.

Üniversite yerleşkesi ve çevresinde ilk yarıyılda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Vali Çelik, ikinci yarıyılda güvenlik ve huzurun devamlılığının sağlanması için devriye ekip sayısı, üniversiteler ve emniyet müdürlüğü arasındaki iş birliğinin artırılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.