Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 5 temizlik görevlisi alınacak

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Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda bakım onarım ve temizlik işlerinde çalışmak üzere 5 kişi alınacak.

Müracaatlar 711 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Alımlar 16 Şubat 2022 tarihinde Emet Öğretmenevinde noter huzurunda çekilecek kura ile gerçekleştirilecek.

Çalışmaya hak kazanan adaylar, 1 Mart 2022 tarihinde başlayıp 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar.

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