Kütahya Tavşanlı'da şüpheli ölüm

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine 77 yaşındaki kadın, oğlu ile yaşadığı evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Zümrüt Sokak’taki 3 katlı evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, oğlu ile yaşayan Havva Şahin'in bahçede yerde yattığını çevreden gören vatandaşlar polise haber verdi.

İhbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Havva Şahin'in cenazesi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

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