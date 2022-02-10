Kütahya'nın Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursları'nda görev yapan bayan ve erkek öğreticiler Zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen, "Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu seminere katıldı.

İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursları'nda görev yapan bayan ve erkek öğreticilerin bir araya geldiği toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının, Zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği "Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu seminerine bağlantı sağlandı. Alanında uzman psikologlar tarafından yapılan sunum, Kur'an Kursu öğreticileri tarafından çevrimiçi olarak izlendi.

Toplantıya, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Murakıp Ertuğrul Takak ve Kur'an Kursu öğreticileri katıldı.

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