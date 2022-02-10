Alt\u0131nta\u015f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Arif Teke, K\u00fctahya Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Birol D\u00fcndar\u2019\u0131 ziyaret ederek, yeni g\u00f6revinin hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131 diledi. Belediye Ba\u015fkan\u0131 Arif Teke ziyaretinde, Alt\u0131nta\u015f il\u00e7esinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar ve yap\u0131lmas\u0131 planlanan projeleri aktard\u0131. G\u00fcndem konular\u0131 \u00fczerinde de durulan ziyarette Ba\u015fkan Teke, B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc D\u00fcndar\u2019a g\u00fcn\u00fcn an\u0131s\u0131na hediye takdim etti. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Birol D\u00fcndar, ziyaretten duydu\u011fu memnuniyeti dile getirerek Ba\u015fkan Arif Teke\u2019ye te\u015fekk\u00fcr etti ve \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131lar diledi. Ziyarette Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mustafa Arpac\u0131\u2019da yer ald\u0131.