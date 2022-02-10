Kütahya’da 'Milli Mücadele Seminerleri' başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da 'Milli Mücadele Seminerleri' başladı

İHA

Kütahya’da 'Milli Mücadele Seminerleri' başladı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneğinin 100.yıl etkinlikleri kapsamında Dumlupınar ilçesinde Milli Mücadele Seminerlerine başladığı bildirildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneği olarak seminerlere Dumlupınar ilçemizde başladık. Tüm gazilerimizle Milli mücadelenin önemini öğrencilerimize anlattık. Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Müdürüm Muhammet Şehirli başta olmak üzere, Okul Müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi
YEREL HABERLER Kütahya OBM'ye 8 daimi işçi alımı için kura çekildi
Simav’da Kur'an Kursu Öğreticilerine "Çocuk İhmal ve İstismarı" konulu seminer
YEREL HABERLER Simav’da Kur'an Kursu Öğreticilerine "Çocuk İhmal ve ...
TÜİK, Türkiye genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 94 olarak açıklandı
YEREL HABERLER TÜİK, Türkiye genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu ...
Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi
Kütahya Tavşanlı'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Kütahya Tavşanlı'da şüpheli ölüm
Kütahya Belediyesi EMITT Fuarı'nda
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi EMITT Fuarı'nda
Hastane personelinden lokma ikramı
YEREL HABERLER Hastane personelinden lokma ikramı
Kütahya’da 'Milli Mücadele Seminerleri' başlıyor
YEREL HABERLER Kütahya’da 'Milli Mücadele Seminerleri' başlıyor
Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya Domaniç'te trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’da arıcılık kursu
YEREL HABERLER Kütahya’da arıcılık kursu
Emet’te 2022 yılında yapılacak yol ve alt yapı çalışmaları onaylandı
YEREL HABERLER Emet’te 2022 yılında yapılacak yol ve alt yapı ...
Şehit Ahmet Asan'ın adı okul kütüphanesinde yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Ahmet Asan'ın adı okul kütüphanesinde ...
Tavşanlı Leblebiciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Şen güven tazeledi
YEREL HABERLER Tavşanlı Leblebiciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Şen ...
Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 5 temizlik görevlisi alınacak
YEREL HABERLER Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 5 temizlik ...
KSBÜ Tıp Fakültesi, bölgeye değer katıyor
YEREL HABERLER KSBÜ Tıp Fakültesi, bölgeye değer katıyor
Kütahya'da 31 bin kişiye evde sağlık hizmeti
YEREL HABERLER Kütahya'da 31 bin kişiye evde sağlık hizmeti
Aslanapa Kaymakamlığı'ndan “Biz Bir Aileyiz” projesi
YEREL HABERLER Aslanapa Kaymakamlığı'ndan “Biz Bir Aileyiz” projesi
DPÜ ve KSBÜ'de 580 kamerayla takip ediliyor
YEREL HABERLER DPÜ ve KSBÜ'de 580 kamerayla takip ediliyor
Emet’te "Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” projesi
YEREL HABERLER Emet’te "Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir ...
DPÜ AFAMER servis aracı şoförü sınavları yapacak
YEREL HABERLER DPÜ AFAMER servis aracı şoförü sınavları yapacak
Kütahya'da haşerelere karşı etkin mücadele
YEREL HABERLER Kütahya'da haşerelere karşı etkin mücadele
Aşı olmak için Turkovac'ı beklediler Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşen: "Hiç aşı olmamış yada hatırlatma aşısı yaptıracak olan herkesin, randevularını alarak aşılarını yaptırabilirler"
YEREL HABERLER Aşı olmak için Turkovac'ı beklediler Kütahya İl ...
Kütahya’da taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili
YEREL HABERLER Kütahya’da taşımalı eğitime 1 günlük kar tatili
TYP kapsamında okullara 103 temizlik görevlisi alınacak
YEREL HABERLER TYP kapsamında okullara 103 temizlik görevlisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.