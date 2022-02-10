Hasta yakınlarına memnuniyetleri sordu

Kütahya Valisi Ali Çelik, hasta yakınlarını telefonla aradı. Nitelik ve verimin artırılması için sahadaki uygulamalardan geri bildirim alınması gerektiğinin altını çizen Çelik, evde sağlık hizmeti alan hastaların yakınlarını telefonla arayarak memnuniyetlerini sordu.

Aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Vali Çelik’e ve sağlık ekiplerine ilgileri için teşekkür ettiler. Hastaların durumu hakkında da bilgi alan Vali Çelik, 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Vali Çelik, hasta yakınlarının memnuniyetlerini paylaşmasının ardından İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan nezdinde sağlık çalışanlarına emek ve gayretleri için teşekkür etti.

Hasta bireylerin ve yakınlarının sağlık takiplerinin yanı sıra yaşadıkları ortamın fiziki şartları, ekonomik durumlarının tespit edilerek ihtiyaçlarının imkanlar dahilinde karşılanacağını belirten Vali Çelik, hastaların il merkezinde vali yardımcıları, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bizzat ziyaret edileceğini dile getirdi.

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