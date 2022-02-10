Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmiş olsun" mesajına teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Covid19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya üzerinden "Geçmiş olsun" temennisi paylaşan Kütahyalı Edebiyat Öğretmeni Nuray Kaya Doğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah acil şifanızı versin, en kolay şekliyle atlatmanızı dilerim Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşi Emine Hanım." ifadesi ile paylaşım yapan Nuray Kaya Doğan'a, "Nuray Hanım, güzel dileklerin ve mesajın için çok çok teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyorum" diye yazdı.

Nuray Kaya Doğan, "Cumhurbaşkanımızın mesajıma cevap yazarak teşekkür etmesi beni çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'a şifalar diliyorum" diye konuştu.

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