Hisarcık’ta su borusunun içinden çıkarılan 5 metre ağaç kökü şaşırttı

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Kütahya’nın ilçesine bağlı Hisarcık ilçesindeki mahalle çeşmelerine su sağlayan boru hatlarının bakım ve onarım çalışmaları esnasında içme suyu hattından 5 metrelik “kunduz” adı verilen ağaç kökü çıkarılması görenleri şaşırttı.

Bir aydan bu yana ilçedeki mahalle çeşmelerine Beyköy’den gelen içme suyundaki gözle görülür azalma üzerine Belediye Fen İşleri Ekipleri havaların ısınmasıyla içme suyu hattında bakım ve onarım çalışması başlattı. Mezarlık mevkiinde hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden 5 metre uzunluğunda “kunduz” adı verilen ağaç kökü çıkardı. Tıkanmış ve arızalı boruların yenilenmesinin ardından ilçedeki mahalle çeşmelerine kesintisiz ve sağlıklı su verildi.

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