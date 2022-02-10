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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı Emet karayolu Derecik köyü kavşağında meydana geldi.

Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı Emet karayolu Derecik köyü kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Süleyman D.'nin (43) idaresindeki 43 EH 295 plakalı hafif ticari araç, Osman U.'nun (27) yönetimindeki 43 ACJ 174 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Samet A.,Naciye U., Ömer U. ve Yağmur U. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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