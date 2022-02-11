Kütahya pilot il seçildi

Kütahya Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III)’de pilot çalışma yapılacak yerel yönetim olarak seçildi.

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın pilot çalışma yapılacak yerel yönetimler arasında yer almasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Başkan Işık, programın önemine değinerek Kütahya Belediyesinin projeye pilot yerel yönetim olarak seçilme avantajını en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade ederek, Kütahya’ya hayırlı olmasını diledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı LAR III Proje Ekibi’nin önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın uygun görüşleri neticesinde Kütahya Belediyesi pilot çalışma yapılacak yerel yönetimlerden biri olarak seçildi.

Pilot olarak seçilen Kütahya Belediyesi'nde, proje baş teknik danışmanı Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz ve kilit uzman Dr. Volkan Recai Çetin ile proje danışmanlarının katılımında iki günlük saha ziyaretleri gerçekleştirilecek. Yapılan bu ziyaretlerin sonrasında çalışmalar hizmet alanlarına ilişkin yerel yönetimler danışma grubu üyeleriyle tamamlanacak.

Toplantıya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, Birim Müdürleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İdari İşlemler Şube Müdürü Orhan Kocaman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Uzmanı İbrahim Akgül, UNDPBaş Teknik Danışman Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, UNDP Uluslararası Kıdemli Uzman M. Akif Tunç, UNDPYerel Kıdemli Uzman Uğur Karahan, UNDPProje Asistanı Ceren Özkan katıldı.

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