Tavşanlı’da yaralı bulunan Gökçe Delice Kuşu tedavi edilecek

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenmekte olan Gökçe Delice Kuşu’nun tedavi edileceği bildirildi.

Atmacagiller familyasından, IUCN Kırmızı Liste’ye göre LC (Az Endişe Veren) olarak belirlenen ve günden güne sayıları azalış gösteren göçmen türlerden biri olan Gökçe Delice kuşu (Circus cyaneus) Tavşanlı İlçesi Tunçbilek Beldesi sınırları içinde vatandaşlarca yaralı olarak bulundu. Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliğince Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilen Gökçe Delice kuşu tedavisinin tamamlanmasının ardından uçabilecek duruma geldiğinde doğaya geri bırakılacak.

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