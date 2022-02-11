Kütahya’da 'Milli Mücadele Seminerleri' başladı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneğinin 100.yıl etkinlikleri kapsamında Dumlupınar ilçesinde Milli Mücadele Seminerlerine başladığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneği olarak seminerlere Dumlupınar ilçemizde başladık. Tüm gazilerimizle Milli mücadelenin önemini öğrencilerimize anlattık. Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Müdürüm Muhammet Şehirli başta olmak üzere, Okul Müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” denildi.

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