Tavşanlı'da elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Durak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi Barış Manço üst geçidi yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Ç. yönetimindeki 42 GA 937 otomobil ile aynı istikamete giden K.B. idaresindeki 43 HG 759 plakalı otomobile çarparak elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan B.Ç., 112 Acil Servisi tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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