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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde kayak ve kızak yarışmaları

İHA

Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde kayak ve kızak yarışmaları

Kütahya'nın Gediz ilçesi Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde düzenlenen kayak ve kızak yarışmaları, renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye Kızak Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin ve Türkiye Kayak Federasyonu Kütahya İl temsilcisi Ayhan Keskin koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.
Yarışmalarda, Alp Disiplininde Gençler A Kızlar Kategorisinde Yıldız Akbulut birinci, Hilal Yılmaz ikinci, Begüm Börek üçüncü, Gençler B Kızlar Kategorisinde Hamide Pınar Subaşı birinci, Minikler A Erkekler Kategorisinde Ahmet Emir Zengin birinci, H.İbrahim Beyazıt Subaşı ikinci, Minikler A Kızlar Kategorisinde Nursen Ecren Keskin birinci, Yüsra Keskin ikinci, Minikler B Erkekler Kategorisinde Kerem Börek birinci, Minikler B Kızlar Kategorisinde Berru Keskin birinci, Yıldızlar Erkekler Kategorisinde Kaan Orkun Coşkun birinci, Yıldızlar Kızlar Kategorisinde Ecrin Yörük birinci, Küçükler Erkekler Kategorisinde Ali Bertuğ Keskin birinci, Küçükler Kızlar Kategorisinde , Elif Ravza Subaşı birinci, Ayşe Tuğba Öztaş ikinci, Elvin Akgün üçüncü, Aybüke Alkan dördüncü oldu.
Kayaklı Koşu (Kuzey Disiplini) yarışmalarında, Gençler A Erkekler Kategorisinde Ramazan Görkem Yüksel birinci, Gençler A Kızlar Kategorisinde Çağlagül Arısoy birinci, Yıldızlar Kızlar Kategorisinde Elif İnci Keskin birinci oldu.
Snowboard yarışmalarında Gençler A Erkekler Kategorisinde Emre Çetin birinci, Gençler A Kızlar Kategorisinde Dilay Eslem Keskin birinci, Yıldızlar Kızlar Kategorisinde Zeynep Bilgili birinci, Minikler A Kızlar Kategorisinde Nursen Ecren Keskin birinci oldu.

"Vatandaşlarımızı kayak yapmaya bekliyoruz"
Madalya töreninde konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçemizin tanıtımı için çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Muratdağımız doğa turizmin yanı sıra spor turizminde de adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Her geçen gün yapılan yatırımlarla bölgemizin parlayan yıldızı olan Muratdağı Termal Turizm Merkezimize vatandaşlarımızı kayak yapmaya bekliyoruz. Bugün burada yarışan gençlerimizi tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, hepsi bizim gözümüzde birinci, inşallah Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda başarılarınızı, birincilikle dönmenizi bekliyoruz. Böylesine güzel bir yarışmanın Muratdağı Termal Kayak Merkezimizde tertip edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara protokol tarafından madalyaları verildi.
Dereceye giren sporcuların 26 Mart’ta natürel kızak yarışmaları,2325 Mart tarihlerinde ise kayak branşlarında Erzurum’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası yarışmalarında Kütahya’yı temsil edecekleri bildirildi.
Yarışmaya; Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Kütahya Orman Bölge Müdür Yard. Mustafa Arpacı, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Üsteğmen Yaşar Türker, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, Gediz Belediye Başkan Yard. Şule Bilgili ve Belediye Meclis Üyeleri Osman Yılmaz, Rıza Köylü ve Mehmet Demirtaş katıldı.

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