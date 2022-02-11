Simav’da vefat eden öğretmenin adı okulun kütüphanesine verildi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde vefat eden Simav Osmanbey Ortaokulu İngilizce öğretmeni Seda Kahraman'ın ismi aynı okulun kütüphanesine verildi.

Geçen yıl hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Seda Kahraman'ın ismi okulun kütüphanesinde yaşatılacak

Simav Osmanbey Ortaokulunda 14 yıl görev yapan ve 20 Ekim 2021 tarihinde genç yaşta vefat eden İngilizce öğretmeni Seda Kahraman'ın isminin verildiği ZKütüphane törenle hizmete açıldı.

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