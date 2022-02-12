Kaymakam Özay’ın okul ziyaretleri

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Cumhuriyet ilkokulu ve Şehitler Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile birlikte İlçe merkezindeki Cumhuriyet ilkokulu ve Şehitler Ortaokulunu ziyaretinde öğrencilerle istişare yapıp hediyeler dağıttı. Kaymakam Özay, okullardaki yapılan çalışmaları da yerinde inceleyerek Okul Müdürü ve öğretmenlerden bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.