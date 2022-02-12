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Kaymakam Pelvan’dan, Belediye Başkanı Gürel’e veda

İHA

Kaymakam Pelvan’dan, Belediye Başkanı Gürel’e veda

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Gökhan Gürel’e veda ziyaretinde bulundu.
Ankara’ya ataması yapılan Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan’a görev süresi içinde verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Kaymakam Pelvan’a yeni görevinde de başarılar diledi.

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