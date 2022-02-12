KSBÜ Adli Bilimler'den kitap çalışması

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümü tarafından hazırlanan kitap çalışması yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Gülekçi ve Dr. Öğr. Üyesi Harun Şener’in editörlüğünde hazırlanan ve iki ciltten oluşan “Olay Yeri İncelemede Spesifik Alanlar” isimli kitap çalışması yayımlandı.

Öğretim üyeleri iki ciltli kitap hakkında şunları söylediler: “Olay Yeri İncelemede Spesifik Alanlar kitabımız iki ciltten oluşmaktadır. Birinci kitabın konu başlıkları şu şekildedir; Yüksekten düşme sonrası olay yeri incelemeAtışın yeniden yapılandırılmasıYangın sonrası olay yeri incelemeFelaket mağdurlarının kimliklendirilmesiGeleneksel ve yeni nesil il(legal) psikoaktif maddelerNarkotik kullanımı ve iş kazalarıBiyometrik teknolojinin adli bilimler alanında kullanımıOlay yerindeki mikrobiyolojik kanıtlarAdli genetikte tek nükleotid polimorfizmi (SNP) incelemeleriSuçta genetik yatkınlık. İkinci kitabın konuları ise şöyledir; Kan lekesi model analiziPatlama sonrası olay yeri inceleme Olay yerinde tespit edilen biyolojik örneklere yeni bir yaklaşım: RNA temelli kimliklendirmeİl(legal) psikoaktif maddelerin olay yerinden toplanması ve tayiniDelillerin spektroskopik tekniklerle incelenmesiAdli bilişim ve siber suçlarAdli entomotoksikolojiAdli temel travmatoloji. Kitabımız Nobel Kitap web sitesinde satışa sunulmuştur.”

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